ويتكوف: مساء اليوم سيتم الإعلان عن انضمام دولة جديدة لاتفاقات أبراهام

كتب : مصراوي

08:21 م 06/11/2025

ستيف ويتكوف

وكالات

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إنه يأمل أن تفي حركة المقاومة الإسلامية حماس بوعدها بنزع سلاحها، مؤكدًا أن خطة التطوير التي تم وضعها لغزة رائعة وأفضل من أي خطة سابقة.

وأشار ويتكوف في تصريحات إعلامية الخميس، إلى أنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات أبراهام.

وشدد المبعوث الأمريكي، على أن مسألة مقاتلي حماس العالقين في رفح ستكون اختبارا لمسار نزع السلاح.

وأكد ويتكوف، أن حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا هو الخطوة المهمة التي سيتم العمل عليها بعد وقف حرب غزة.

