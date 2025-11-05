مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت رفات أسير من الصليب الأحمر في غزة

وكالات

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسلمت رفات أسير من الصليب الأحمر في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس، سلمت رفات يعتقد أنها تخص أسير للصليب الأحمر في غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تسليمها جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين اليوم الأربعاء لمنظمة الصليب الأحمر.

وقالت القسام في بيان لها اليوم، إنه ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وكانت أفرجت قوات الاحتلال اليوم، عن جثامين 15 فلسطينيا، ضمن صفقة التبادل في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "جثامين 15 شهيدًا وصلت لمستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي القطاع، سلمتها قوات الاحتلال".

وكانت كتائب القسام سلمت الليلة الماضية جثة إسرائيلي عبر الصليب الأحمر، وتعد هذه الدفعة السابعة من الجثامين التي تفرج عنها إسرائيل ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين سلمتهم إسرائيل إلى 285.