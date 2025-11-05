مصرع 17 شخصا في احتراق حافلة جنوبي اليمن

(د ب أ)

لقي 17 شخصا حتفهم، اليوم الأربعاء، في حادث احتراق حافلة ركاب بمحافظة أبين جنوبي اليمن، في واقعة تحولت إلى قضية رأي عام في البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية اليمنية في بيان أن الحافلة، القادمة من السعودية انقلبت أثناء نزولها من مرتفعات العرقوب في محافظة أبين، مما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وأضافت الوزارة أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 17 جثة متفحمة من الركاب، بينهم سائق الحافلة، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج.

وأرجعت الوزارة سبب الحادث إلى ضغط السائق المفاجئ على الفرامل أثناء النزول الحاد، ما تسبب في اشتعال النيران في المركبة، إضافة إلى اصطدامها بمركبة صغيرة.

وبدوره، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة المعنية بإجراء الصيانة الدورية للطرق العامة، وتعزيز عوامل السلامة المرورية، والحد من تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي تحصد أرواح الأبرياء.