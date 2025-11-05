

وكالات

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة شحن عقب إقلاعها من لويزفيل الدولي في ولاية كنتاكي.

ووفقا لهيئة الطيران، فإن "طائرة الرحلة 2976 التابعة لشركة (يو بي إس) تحطمت قرابة الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي"، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز مكدونيل دوجلاس إم دي-11 وكانت متجهة إلى هاواي.

وأضافت الهيئة، أنه ستجري بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا في حادث تحطم الطائرة.

وأكدت إدارة شرطة لويزفيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وقالت شركة "يو بي إس" في بيان، إن 3 من أفراد الطاقم كانوا في الطائرة وقت الحادثة، لكنها لم تقدم أي معلومات بشأن أي ضحايا أو إصابات.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سحبا كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد في السماء، بحسب سكاي نيوز.

وقالت شبكة "فوكس نيوز"، إن الشرطة حثّت المواطنين على تجنب منطقة تحطم الطائرة، وأصدرت تنبيها لهم بالبقاء في منازلهم في المناطق التي تقع ضمن نطاق 8 كيلومترات من المطار.