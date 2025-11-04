الحكومة السودانية تدرس مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار

وكالات

أفادت وكالة فرانس برس نقلًا عن مصدر حكومي، الثلاثاء، بأن الحكومة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تدرس مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في السودان.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، أكد أمس الاثنين، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لـ3 أشهر، استنادًا إلى خطة المجموعة الرباعية المعنية بالأزمة في السودان، تضم الولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية، المعلنة في 12 سبتمبر الماضي.

وقال بولس، في تصريحات أدلى بها من القاهرة، إن مناقشات فنية ولوجستية جارية قبل التوقيع النهائي على الهدنة، لافتًا إلى أن ممثلي الطرفين موجودون في العاصمة الأمريكية واشنطن منذ فترة لبحث تفاصيلها.

وأضاف أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، موضحًا أن الجيش والدعم السريع منخرطان في مناقشة ورقة قدمتها الولايات المتحدة بدعم من المجموعة الرباعية تهدف إلى تحقيق السلام في السودان الذي يعاني حربًا مستمرة منذ أبريل 2023.