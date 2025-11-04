إعلان

زهران ممداني: ترامب وماسك يؤيدان أندرو كومو لأنه سيكون "دمية" في نيويورك

كتب : مصراوي

05:28 ص 04/11/2025

زهران ممداني المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال زهران ممداني المرشح الديموقراطي لانتخابات عمدة نيويورك، إن الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك يؤيدان المرشح المستقل أندرو كومو لأنه سيكون "دمية" في نيويورك.

وقال ممداني، إن تأييد ترامب للمرشح المستقل أندرو كومو يظهر أن الحاكم السابق انتظر حتى اليوم الأخير قبل الانتخابات "ليحتضن حركة "ماجا" المؤيدة لترامب التي لطالما قلنا إنه مرتبط بها".

وأضاف ممداني، وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات وفق استطلاعات الرأي، أن سكان نيويورك لا يريدون رؤية من يحاكي أجندة ترامب يصل إلى مبنى البلدية.

وكان ترامب هدد، عبر منصته "تروث سوشيال"، بتقليص التمويل الفيدرالي لمدينة نيويورك إلى ما يتجاوز "الحد الأدنى المطلوب" إذا أصبح ممداني عمدة المدينة.

وردا على ذلك، قال ممداني: "كما هو الحال في حملته، شخّصنا الأزمة التي تواجهها الطبقة العاملة في نيويورك، ألا وهي غلاء المعيشة لكن على عكسه، سنحقق ذلك بالفعل، وهذا تناقض لا يطيقه".

وأضاف: "بينما ينفق 300 مليون دولار على تجديد قاعة رقص في البيت الأبيض- وهو نفس المبلغ الذي يمكن أن يوفر مزايا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لـ100ألف نيويوركي- فإنه يحاول أن يصعب على الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد شراء البقالة."

وأضاف أن مدينة نيويورك تستحق الأموال التي يهدد ترامب بقطعها، قائلا: "ليس من حق دونالد ترامب أن يقرر أي مدينة أو ولاية ستحصل على أي مبلغ، وهذه هي الأموال التي سنناضل من أجلها".

وعندما سئل عن تأييد الملياردير إيلون ماسك لكومو، قال ممداني: إن ترامب وماسك اختارا أندرو كومو لأنهما يعلمان أنه سيكون الدمية التي يريدانها هنا في مدينة نيويورك، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زهران ممداني فوز زهران ممداني بالانتخابات ترامب وماسك أندرو كومو وقف التمويل الفيدرالي لـ نيويورك نيويورك انتخابات عمدة نيويورك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير