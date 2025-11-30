ليتوانيا تغلق مطارها الرئيسي مؤقتا بعد رصد بالونات في أجوائه

أعلن مطار فيلينوس في ليتوانيا، وقف جميع العمليات مؤقتا بسبب دخول بالونات مشتبه بها في مجاله الجوي في أحدث حلقة من سلسلة اضطرابات حركة الطيران في الدولة المطلة على بحر البلطيق.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرض الطيران الأوروبي مرارا للفوضى بسبب مشاهدات طائرات مسيرة واختراق أجواء دول أوروبية، بما في ذلك الدنمارك وبلجيكا.

ومنذ أكتوبر الماضي، أُغلق مطار فيلينوس 10 مرات على الأقل.

وقالت دول البلطيق، إن البالونات الجوية يستخدمها مهربو السجائر، محملة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للسماح بهذه العمليات، واصفة الأمر بأنه "هجوم هجين".

وردا على اختراقات البالونات، أغلقت ليتوانيا في أكتوبر الماضي نقطتي عبور مع بيلاروسيا، غير أنها أعادت فتحهما الأسبوع الماضي عندما بدا أن اختراق البالونات توقف.

في المقابل، وصف لوكاشينكو، إغلاق الحدود بأنه "عملية احتيال مجنونة"، متهما الغرب بخوض حرب هجينة ضد بلاده وروسيا، ما يبشر بعصر جديد من الانقسام عبر الأسلاك الشائكة.