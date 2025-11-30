إعلان

هل تعيد إيران تسليح نفسها خوفًا من عملية إسرائيلية على أراضيها قريبًا؟

كتب : مصراوي

08:58 ص 30/11/2025

إيران وإسرائيل

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصدر أمني قوله، إن إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من عملية إسرائيلية أخرى على أراضيها قريبا.

وحذّر المصدر قائلا: "يُعيد الإيرانيون تسليح أنفسهم خشية أي عمليات عسكرية إسرائيلية أخرى على الأراضي الإيرانية، ويعملون على إمداد الحوثيين بالأسلحة، ويزيدون من وتيرة التهريب إلى أراضي الضفة الغربية".

وأضاف أن إيران تبذل جهودا لإصلاح وضعها المتضرر، وتُسرع وتيرة امتلاك الأسلحة قلقاً من هجوم إسرائيلي.

وحذّر المصدر من أن إيران تُعيد أيضا تسليح حزب الله في لبنان والمنظمات الإرهابية العاملة في سوريا بالأسلحة استعدادا لشنّ هجمات محتملة ضد إسرائيل.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال المصدر الأمني: "إن إيران تُدرك أن على إسرائيل التحرك بعد 31 ديسمبر، وهو الموعد النهائي المُفترض لنزع سلاح حزب الله".

واختتم المصدر بالقول: إن إيران في سباق تسلح يُقلق المصادر الأمنية، وفقا لسكاي نيوز.

