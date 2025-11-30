إعلان

مقتل 4 وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

كتب : مصراوي

08:08 ص 30/11/2025

إطلاق نار

وكالات

لقي 4 أشخاص حتفهم بعد إطلاق النار على 14 شخصا خلال تجمع عائلي في مدينة ستوكتون بشمال كاليفورنيا.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة سان جواكين، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار ربما كان حادثا متعمدا.

وبحسب إعلان الشرطة، أصيب 10 بجروح خلال إطلاق النار في كالفورنيا.

ووصفت الشرطة الأمريكية الحادثة بأنها مستهدفة.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سان هواكين على شبكات التواصل الاجتماعي: "استُهدف حوالى 14 شخصا بإطلاق نار وتأكد مقتل 4 أشخاص"، مضيفا أن: "التحقيق جارٍ والمعلومات المتوفرة لا تزال محدودة، لكن المؤشرات الأولية تفيد بأن الحادث ربما يكون متعمدا ويدرس المحققون جميع الاحتمالات".

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن مطلق النار، وفقا للغد.

والأربعاء الماضي، أطلق شخص النار على عناصر الحرس الوطني الأمريكي، قرب البيت الأبيض.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بإطلاق نار على عناصر من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه تم إغلاق البيت الأبيض بعد حادثة إطلاق النار.

من جهتها، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، في منشور على إكس، إن عنصرين من الحرس الوطني تعرضا لإطلاق نار في واشنطن، يوم الأربعاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

