أفغانستان.. مصرع وإصابة 757 شخصًا إثر زلزال ضرب إقليمي بلخ وسمنكان

(د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 27 شخصا حتفهم في أفغانستان، بعدما ضرب زلزال قوي الأقاليم الشمالية من البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "باختر" الرسمية.

وأوضح التقرير أن هناك 730 شخصا آخرين أصيبوا في الزلزال، الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، ووقع عند منتصف الليل تقريبا.

وكان إقليم بلخ الأكثر تضررا في البلاد، حيث قال أحد سكان منطقة مزار الشريف، في حديث لمحطة "آر تي إيه" التلفزيونية الرسمية الأفغانية وهو في المستشفى، إنه لم يشهد مثل هذه الهزة من قبل، وأنه اضطر إلى القفز من النافذة، ما أدى إلى كسر ساقه.

كما تضرر "المسجد الأزرق" التاريخي الذي يوجد في مزار الشريف. ويظهر في مقطع فيديو عرضته قناة "طلوع نيوز"، حطاما على الأرض حول المبنى. ونقلت القناة الإخبارية الأفغانية عن مسؤولين قولهم، إن هناك نحو 800 منزل تعرض للتدمير أو تضرر في إقليم بادخشان.

من ناحية أخرى، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب إقليم بلخ على عمق 28 كيلومترا.

ومن جانبه، قال صميم جويندا، المتحدث باسم مديرية الصحة العامة في سمنكان، في حديث لوكالة "باجوك"، إن المصابين بينهم رجال ونساء وأطفال، وأن معظمهم أصيب جراء انهيار أسقف المنازل.

وأضاف أن الفرق الطبية تعمل بالتنسيق الكامل مع منظمات الإغاثة الأخرى، لتقديم الخدمات الطبية الطارئة للمصابين. وقد تم نشر سيارات الإسعاف والأدوية والمعدات والكوادر الطبية في المراكز اللازمة، بينما تتواصل جهود الإغاثة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الأمم المتحدة في أفغانستان قولها عبر موقع "إكس"، إن زلزال اليوم يأتي بعد أسابيع من وقوع زلزال مدمر بشرق أفغانستان.

وأضافت الأمم المتحدة أن فرقها على الأرض تقوم بتقييم الاحتياجات وإيصال المساعدات العاجلة.

ويذكر أنه توفي نحو 2200 شخص وأصيب أكثر من 3600 عندما ضرب زلزال بقوة 6 درجات شرق أفغانستان في 31 أغسطس الماضي، وفقا لحكومة طالبان والهلال الأحمر.