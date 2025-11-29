(أ ش أ):

تعرّض جزء كبير من أسطول طائرات إيرباص حول العالم للتوقّف عن الخدمة بعدما اكتشفت شركة صناعة الطائرات الأوروبية عطلًا تقنيًا مرتبطًا بتأثير الإشعاع الشمسي على عائلة طائرات A320.

الإشعاع الشمسي

وقالت شركة إيرباص في بيان رسمي، إنها حدّدت مشكلة في طائرات A320، موضحة أن "الإشعاع الشمسي الشديد قد يؤدي إلى إفساد بيانات حيوية لعمل أنظمة التحكم في الطيران". مضيفة أنها رصدت "عددًا كبيرًا" من الطائرات المتأثرة -وذلك وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية اليوم السبت.

وأعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي مساء الجمعة تعليقًا مؤقتًا للرحلات على بعض طائرات إيرباص. وذلك بعد اضطرار رحلة تابعة لشركة "جيت بلو" كانت متجهة من فلوريدا إلى المكسيك إلى الهبوط اضطراريًا بسبب فقدان مفاجئ للارتفاع. في حادث نقلت وسائل إعلام أن نحو 15 شخصًا أُدخلوا بسببه إلى المستشفى.

وقالت سارا ريتشي، رئيسة الاتصالات في قسم الطائرات التجارية بإيرباص. إن نحو 6،000 طائرة تضررت، لكن يمكن إصلاح 85% منها "بسرعة" عبر تحديث برمجي. مؤكدة أن “الغالبية العظمى ستعود إلى التحليق قريبًا جدًا".

وأعلنت عدة شركات طيران أوروبية تأثرها بالعطل، من بينها لوفتهانزا وسويس والخطوط النمساوية. فيما أكدت خطوط بروكسل عدم تأثر أي من رحلاتها.

من جهة أخرى أعلنت شركات طيران عديدة حول العالم تأجيل أو إلغاء رحلاتها الجوية اليوم السبت.

وقالت شركة طيران "جت ستار"، الذراع الاقتصادية لشركة "كانتاس"، الناقل الوطنى الأسترالى اليوم. إنها تأثرت بعملية استدعاء طائرات "إيرباص إيه 320".