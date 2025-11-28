السعودية تدين اعتداءات إسرائيل على المناطق السورية

أدانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداءات الإسرائيلية ضد عدد من المناطق السورية خلال الساعات الماضية، مطالبة بتطبيق كافة القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يكفل سيادة ووحدة وأمن سوريا وشعبها.

وأعربت الخارجية عن إدانة واستنكار السعودية للاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية.

وأكدت السعودية رفضها التام لكافة الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها الشقيق.

وجددت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، والممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق السكان في القرى والمناطق الحدودية السورية.