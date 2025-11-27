إعلان

لندن وباريس وبرلين وروما تطالب إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي

كتب-عبدالله محمود:

07:06 م 27/11/2025

إيفيت كوبر

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن بلادها وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تطالب إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها تجاه القانون الدولي.

وأضافت كوبر، في بيان لها اليوم الخميس، "أن نستنكر بشدة مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين بالضفة".

وفي وقت سابق، طالبت الدفاع المدني بقطاع غزة، من المجتمع الدولي التحرك الفوري ورفع القيود على تزويدهم بالوقود واعتماد آلية تضمن استمرار تدفقه بما يناسب حجم الطوارئ في القطاع.

وفي بيان رسمي، أكدت الدفاع المدني، توقف 50% من خدماتها داخل القطاع، وذلك بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات.

إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية مطالبة إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي عنف المستوطنين بالضفة

