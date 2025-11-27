وزير الخارجية يدعو إلى إعادة تأسيس البنية التحتية لقطاع غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أهمية إعادة تأسيس البنية التحتية لقطاع غزة ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد العاطي اليوم، مع حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

وقال المتحدث في بيان صحفي، إن عبد العاطي ثمن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة في مارس 2024، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في تحمل أعباء الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وايضا التحديات المرتبطة بأزمات اللاجئين والمهاجرين، منوها إلى الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين الأجانب بسبب الأزمات في دول الجوار والمنطقة.

وأطلع عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على مستجدات الأوضاع على الأرض بقطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار اتساقا مع اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشيراً إلى الإعداد الجاري لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة.

كما رحب عبد العاطي بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل يوم 20 نوفمبر الجاري، معرباً عن التطلع إلى مشاركة فعالة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية تفعيل الآليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتعزيز ميزانيتها.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أدان عبد العاطي الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في منطقة الفاشر، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية.

كما أكد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية واحترام السيادة السودانية، مؤكدا الحرص على تسهيل نفاذ المساعدات والتعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.

وتناول اللقاء كذلك التطورات فى لبنان، حيث أكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان.

كما جدد عبد العاطى موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعياً إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.

ووفق البيان، أشادت المسؤولة الأوروبية بالجهود المصرية الداعمة للسلام والاستقرار فى المنطقة وكذا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددةً على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية، ومؤكدة الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر.