محلي الصنع.. كوريا الجنوبية تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ نوري

أطلقت كوريا الجنوبية، فجر اليوم الخميس، الصاروخ الفضائي المحلي الصنع "نوري" بنجاح من مركز نارو الفضائي في قرية جوهيونج الساحلية، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".

ووفق الوكالة، فقد تم وضع الصاروخ الذي يحمل 13 قمرا صناعيا، بينها القمر الرئيسي CAS500-3، في مدار على ارتفاع 600 كيلومتر، وتم التأكد من حالته بعد اتصاله بمحطة الملك سيجونج في القارة القطبية الجنوبية.

وأكدت وكالة الفضاء الكورية والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء، أن مراحل الصاروخ انفصلت وفق الخطة خلال رحلة استغرقت 18 دقيقة، مع استمرار متابعة القمر الرئيسي عبر محطات أرضية في كوريا والنرويج.​

وقال وزير العلوم بيه كيونج-هون، إن الإطلاق الرابع لـ"نوري" يعد نجاحا كاملا ونقطة تحول تنقل النظام البيئي الفضائي الكوري نحو قيادة أكبر للقطاع الخاص، في ظل إشراف شركة "هانهوا إيروسبيس" لأول مرة على التجميع الكامل للصاروخ في إطار خطة نقل التكنولوجيا من الحكومة إلى الشركات.

وتخطط سيئول لتنفيذ الإطلاقين الخامس والسادس في عامي 2026 و2027، مع هدف الوصول إلى معدل إقلاع سنوي للصاروخ بدءا من الإطلاق الثامن.​

وأشاد الرئيس لي جيه ميونج بالإطلاق الناجح، معتبرا أنه يفتح فصلا جديدا في تاريخ كوريا الجنوبية لاستكشاف الفضاء، ووصف مشاركة القطاع الخاص في تصنيع وتشغيل "نوري" بأنها حجر زاوية للأجيال المقبلة وتعزيز طموح البلاد لتكون ضمن أكبر خمس قوى فضائية في العالم، مع تعهّد بمواصلة دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي، وفقا لروسيا اليوم.