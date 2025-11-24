منسق أممي يشدد على ضرورة حل صراع غزة وإنهاء الاحتلال

قال نائب المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إنه يجب تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالكامل.

وحث الأكبروف، خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، جميع الأطراف في غزة على ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة تركيز الجهود على أفق سياسي لحل الصراع وإنهاء الاحتلال.

وأضاف نائب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط: "أن عنف المستوطنين بلغ مستويات حرجة في أكتوبر، ويجب تنفيذ المرحلة الأولى من وقف النار بغزة".

وطالب الأكبروف جميع الأطراف في غزة على التوصل لاتفاق بشأن آليات تنفيذ المراحل التالية من اتفاق السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.