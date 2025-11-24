في 7 ولايات.. الفيضانات بـ ماليزيا تُؤثر على 11 ألف شخص



وكالات

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، اليوم الإثنين، إن أكثر من 11 ألف شخص في 7 ولايات ماليزية تضرروا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتنتشر الفيضانات على الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الأمطار الموسمية السنوي من أكتوبر حتى مارس، حيث ينزح آلاف الأشخاص كل عام.

وأظهر تقرير صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن 11009 أشخاص من 3839 أسرة تضرروا من الفيضانات في ولايات كيداه وكيلانتان وبينانج وبيراك وبيرليس وتيرينجانو وسيلانجور، حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

كانت ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية، التي تقع على الحدود مع تايلاند، هي الأكثر تضررا، حيث تضرر 8228 شخصا، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.

وأظهر تقرير الوكالة، أنه تم فتح 60 ملجأ مؤقتا في الولايات المتضررة لإيواء النازحين بسبب الفيضانات.

وفي واقعة منفصلة يوم الأحد، تقطعت السبل بحوالي 400 شخص بسبب انهيار أرضي ناجم عن الأمطار المستمرة في قرية وانج كيليان في ولاية بيرليس الشمالية الغربية، وفقا للغد.