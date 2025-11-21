زيلنسكي يقترح بدائل لخطة أمريكا للسلام: "نتعرض لضغوط شديدة"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقديمه "بدائل" للخطة الأمريكية بشأن السلام في أوكرانيا من أجل حرمان روسيا من فرصة اتهامنا بعرقلة هذا الاتفاق.

وقال زيلينسكي، خلال تصريحات إعلامية الخميس، إنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس خطة السلام لأوكرانيا ولكل أوروبا.

وأكد زيلنسكي، أنه يقدر جهود واشنطن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه الهادفة إلى إنهاء حرب أوكرانيا.

وأضاف زيلنسكي: "نواجه إحدى أصعب اللحظات في تاريخنا إما القبول بـ 28 نقطة صعبة أو مواجهة شتاء قاس للغاية"، مؤكدًا على أن أوكرانيا تعمل العمل بهدوء مع أمريكا وجميع الشركاء.

ولفت الرئيس الأوكراني، إلى أن كييف تتعرض لضغوط شديدة لدفعها إلى اختيار بالغ الصعوبة، قائلاً: "إما أن نخسر كرامتنا الوطنية أو نخسر شريكا أساسيا".

وتابع الرئيس الأوكراني: "أن العالم ينتظر ردنا لكنني قدمت جوابي حين أقسمت قبل سنوات أن أدافع عن سيادة البلاد وحقوق مواطنينا، وسنقدم حججنا ونقترح البدائل لحرمان روسيا من فرصة اتهامنا بعرقلة السلام".

ودعا زيلنسكي، الحكومة والبرلمان الأوكراني للعمل معا من أجل صالح البلاد، لافتًا إلى أن والأسبوع المقبل سيكون في غاية الصعوبة على كييف.