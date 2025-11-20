برّي: يجب مكافأة الجيش اللبناني.. والجنوب هو مقياس الوطنية

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الخميس، إن الاستقلال ليس يوما من تاريخ وليس فعلا ماضيا إنما هو امتحان يومي للبنانيين شعبا وجيشا وسائر السلطات.

وأشار بري، إلى أن الجنوب اللبناني هو مقياس الوطنية وهناك تختبر جدية كل السلطات وفاء بالتزاماتها وخاصة إعادة الاعمار وبذل كل جهد لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد بري، على أن الاستقلال دعوة دائمة لاستكمال معركة الوطن وتحصينه من الخضوع وصون السيادة وتحصين الإرادة الوطنية من التبعية، مشددا على ضرورة مؤازرة وتأمين الدعم للجيش اللبناني لتمكينه من إنجاز جميع مهامه.

وأوضح بري، أنه ينبغي مكافأة الجيش اللبناني وقيادته لا الوشاية والتحريض عليهما داخل لبنان وخارجه، مشيرا إلى أن اللبنانيين وكل قواهم السياسية أمام اختبار مصيري لمدى استحقاقهم للاستقلال.

وكانت الإدارة الأمريكية، ألغت عدة لقاءات مقررة مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل في العاصمة قبل يومين، بعد انتقادات وجهها للاحتلال الإسرائيلي اتهمه فيها بزعزعة استقرار لبنان وإعاقة انتشار الجيش جنوبي البلاد.