إيران تتعهد بإعادة بناء المنشآت النووية التي تضررت من الهجمات الإسرائيلية

كتب : مصراوي

04:11 م 02/11/2025

مسعود بزشكيان

طهران - (د ب أ)

أفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن طهران تعتزم إعادة بناء المنشآت النووية التي تضررت بسبب الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأحد.

ونقلت "تسنيم" عن بزشكيان القول: "تدعم الحكومة بكل قوتها الكفاءات اللازمة من أجل مواصلة إعادة بناء البرنامج النووي".

وأكد الرئيس الإيراني أن "طهران لا تسعى لامتلاك برنامج أسلحة نووية، ولكنها ترغب في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية"، واصفا المزاعم الغربية في هذا الصدد بأنها "كذبة" تهدف إلى عرقلة التقدم العلمي الإيراني.

جدير بالذكر أن إسرائيل تعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديدا وجوديا، وكانت قد شنت حربا على إيران لمدة 12 يوما في يونيو الماضي من أجل تدميره.

