الليلة الماضية.. إسقاط 164 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت خلال الليلة الماضية 164 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف والبحر الأسود.

قالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي واعترضت 164 مسيرة أوكرانية، 32 منها فوق إقليم كراسنودار و26 فوق جمهورية القرم و20 فوق مقاطعة بريانسك، وتم إسقاط 9 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعة فولغوغراد وروستوف وأوريول و6 فوق مقاطعة ليبيتسك و5 فوق مقاطعة فورونيج وتم إسقاط طائرتين بدون طيار فوق كل من مقاطعة بيلجورود وكورسك وتولا، و39 مسيرة أخرى فوق البحر الأسود، و3 فوق بحر آزوف".

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.