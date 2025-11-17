انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب في فيتنام ويودي بحياة 6 أشخاص

هانوي- (أب)

طمر انهيار أرضي حافلة ركاب على طريق جبلي في فيتنام، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين، وذلك في ظل التوقعات بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

وكانت الأرض والصخور قد انهارت على الحافلة في وقت متأخر من أمس الأحد، أثناء سيرها عبر طريق خانه لي في الأراضي العليا بوسط البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقد حطم الانهيار الأرضي مقدمة الحافلة، مما أدى لحصار عدد من الركاب. وواجه رجال الإنقاذ صعوبة لساعات للوصول إلى موقع الحادث، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع انهيارات أرضية على جانبي الطريق، مما أدى لإغلاقه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول للحافلة بعد منتصف الليل.

وكانت الحافلة تقل 32 شخصا من مدينة هو تشي مينه، العاصمة المالية لفيتنام، أثناء سيرها من دا لات في الأراضي العليا بوسط فيتنام إلى مدينة نها تراج الساحلية.

وتم نقل الركاب المصابين إلى مستشفى قريب. وقالت وسائل الإعلام إن هناك جثتين مازالتا تحت الأنقاض.

يشار إلى أن الأمطار الغزيرة تهطل على وسط فيتنام، الذي تضرر سابقا من إعصار كالمايجي. ومن المتوقع أن يتراوح منسوب الأمطار حتى بعد غد الأربعاء بين 30 إلى 60 سنتيمتر في أجزاء بوسط فيتنام، ومن المرجح أن يرتفع المنسوب في بعض المناطق إلى 85 سنتيمتر.

وكانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في وقوع فيضانات وانهيارات أرضية في المناطق الجبلية بمدينة هوي أمس الأحد، مما أدى إلى غلق طريق سريع رئيسي يمتد من شمال إلى جنوب فيتنام، وتقطع السبل بعدة قرى.