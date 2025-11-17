

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تجري مفاوضات مع الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن القادة الفنزويليين يرغبون بالتفاوض.

قال للصحفيين: "قد نجري بعض المفاوضات مع مادورو ونرى ما سيؤول إليه الأمر. هم يرغبون في المفاوضات".

جاء تصريح ترامب في سياق دخول مجموعة حاملة طائرات هجومية تابعة للبحرية الأمريكية، بقيادة الحاملة يو إس إس جيرالد آر فورد، إلى البحر الكاريبي.

وأكد ترامب أن سلطات فنزويلا تريد التفاوض مع واشنطن، مصرحا: "فنزويلا تريد التحدث".

وعلى مدى الشهرين الماضيين، استخدمت الولايات المتحدة القوات المسلحة لتدمير قوارب في البحر الكاريبي زعم أنها كانت تنقل المخدرات.

وبحسب تصريحات السلطات الأمريكية، يتم تنفيذ مثل هذه العمليات بهدف مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات.

وشهدت العلاقات بين كاراكاس وواشنطن تدهورا ملحوظا، حيث سمح البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة نيكولاس مادورو.

بينما أعلنت النائبة العامة الأمريكية بام بوندي عن مكافأة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في اعتقاله، مع الادعاء بأن رئيس فنزويلا يستخدم منظمات إرهابية لإيصال المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وفي نهاية أكتوبر، أفادت مجلة "نيوزويك"، بالاستناد إلى صور الأقمار الصناعية، بأن السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية إيوو جيما والسفن المرافقة لها تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر من جزيرة لا أوركيلا، حيث توجد واحدة من القواعد الجوية الرئيسية ومجمعات الرادار الفنزويلية.

بدورها، كتبت صحيفة "ميامي هيرالد"، أن الولايات المتحدة قد تضرب أهدافا على أراضي الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة.

وفي تعليقه على هذه التقارير، أعرب ترامب عن رأيه بأن أيام مادورو على رأس الدولة معدودة، مؤكدا في الوقت نفسه أن واشنطن لا تخطط للحرب مع كاراكاس.

بينما وصف وزير الخارجية ماركو روبيو التقارير الإعلامية التي زعمت عكس ذلك بأنها كاذبة، وفقا لروسيا اليوم.