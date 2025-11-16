

وكالات

قال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، إنه لم يتلق أي اتصال آخر من محاميي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة.

وأضاف المتحدث، أن موقف بي بي سي لا يزال كما هو بعد أن قال ترامب إنه سيقاضي المؤسسة رغم اعتذارها عن تحرير خطاب ألقاه عام 2021، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

وأخبر ترامب الصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فوس وان"، الجمعة، أنه سيقاضي المؤسسة للحصول على تعويض يتراوح بين مليار دولار و5 مليارات دولار، وربما في وقت ما الأسبوع المقبل.

وجاءت تعليقاته في أعقاب اعتذار "بي بي سي" الخميس، الذي قالت فيه: إن التعديل على خطاب ترامب في 6 يناير2021 قد أعطى "انطباعا خاطئا بأن الرئيس ترامب وجه نداء مباشرا للعنف".

واعتذرت شبكة البث وقالت، إن تجميع أجزاء الخطاب كان خطأ في الحكم، لكنها رفضت دفع تعويض مالي بعد أن هدد محامو الرئيس ترامب بالمقاضاة للحصول على مليار دولار كتعويضات ما لم يتم نشر تراجع واعتذار.

وفي مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" بثت السبت، قال ترامب: إن لديه التزاما بمقاضاة بي بي سي، مضيفا: "كان هذا فادحا للغاية إذا لم تفعل ذلك، فلن تمنع حدوثه مرة أخرى مع أشخاص آخرين".

وتابع: "إنه من المرجح أن ترفع الدعوى القضائية "في مكان ما في الولايات المتحدة".

وأفاد متحدث باسم "بي بي سي"، أنه في يوم الخميس، أرسل رئيس هيئة الإذاعة البريطانية سمير شاه رسالة شخصية إلى البيت الأبيض للاعتذار عن التحرير، وكتب محامو المؤسسة إلى الفريق القانوني للرئيس.

وأوضح المتحدث: "بينما تعرب بي بي سي بصدق عن أسفها للطريقة التي تم بها تحرير مقطع الفيديو، فإننا نختلف بشدة مع وجود أساس لدعوى تشهير"، وفقا لسكاي نيوز.