إعلان

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس ماربورج القاتل في إثيوبيا

كتب : مصراوي

03:40 م 15/11/2025

منظمة الصحة العالمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنيف- (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، إصابة تسعة أشخاص في إثيوبيا بفيروس ماربورج المحتمل أن يكون قاتلا، في أعقاب تأكيد من وزارة الصحة في الدولة الأفريقية.

وفيروس ماربورج هو أحد أخطر مسببات الأمراض المعروفة، حيث يتسبب في مرض غالبا ما يكون مميتا. وبالإضافة إلى حمى شديدة وصداع حاد وآلام في العضلات، فإن الكثير من المرضى يعانون من نزيف حاد في غضون أسبوع.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه ليس هناك حاليا أي أدوية معتمدة للعلاج الفعال أو لقاحات للحماية ضد المرض.

والتفشي في إثيوبيا هو "الأول من نوعه في البلاد"،طبقا للمنظمة.

غير أن هناك العديد من الحالات في دول أخرى في شرق أفريقيا مؤخرا وتشير التحاليل الجينية إلى أنها نفس سلالة الفيروس التي تسبب المرض في بلدة جينكا في جنوب إثيوبيا.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من الخبراء إلى المنطقة لمكافحة تفشي مثل هذه الحمى النزفية الفيروسية، طبقا لبيان صادر مساء أمس الجمعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الصحة العالمية إثيوبيا فيروس ماربورج وزارة الصحة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل| الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه - اضغط للتفاصيل
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل