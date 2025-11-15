مسؤول إسرائيلي ينفي علاقة تل أبيب بهجوم المزة في سوريا



تل أبيب/ دمشق- (د ب أ)

نفى مسؤول إسرائيلي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة بسوريا.

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" عن المسؤول الإسرائيلي قوله اليوم السبت "إنه لا توجد علاقة لإسرائيل بالهجوم".

وشهد حي المزة في دمشق مساء الجمعة انفجارًا داخل شقة في الطابق الثالث من مبنى يقع بالقرب من سوبر ماركت "فادي" في منطقة عين الكروم، بحسب موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بوقت سابق بأن التفجير ربما يكون ناجمًا عن إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة، بينما أشار آخرون إلى احتمال أن يكون التفجير نتيجة لزرع عبوة ناسفة داخل الشقة، وتتواصل التحقيقات في المنطقة، وسط تضارب الأنباء حول ما إذا كان الهجوم يستهدف شخصًا معينًا أم أنه جاء في إطار عملية أخرى، بحسب الموقع الإسرائيلي.

من جانبه، كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحتا تحقيقا حول إطلاق صاروخين على حي المزة غرب العاصمة دمشق مساء يوم الجمعة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء السورية سانا "تعرّضت العاصمة دمشق لاعتداء غادر تمثّل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان".

وقالت إدارة الإعلام والاتصال "باشرت وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق، وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم ".

وقال مصدر عسكري لوكالة(سانا)إن "الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة ولا تزال الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن".

وقالت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة إن "الانفجار الذي وقع في المزة أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة وتم نقلها لأحد مشافي دمشق".

وقال سكان في العاصمة دمشق لـ (د ب أ) إن "ثلاثة انفجارات سمعت في العاصمة دمشق وأن جزءا من مبنى انهار في حي المزة وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا حول المنطقة".