البرهان يعلن التعبئة العامة ويدعو الشعب السوداني إلى حمل السلاح

كتب : مصراوي

06:29 م 14/11/2025

الفريق أول عبدالفتاح برهان

وكالات

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة، داعيًا الشعب السوداني إلى حمل السلاح ومواجهة المتمردين.

وقال البرهان في تصريحات إعلامية له اليوم الجمعة:" أنه يجب على كل السودانيين المشاركة في المعركة، وكل شخص قادر على حمل السلاح عليه التقدم".

وأكد البرهان أن حماية القوات المسلحة للسودان ووحدتها هي أهم شئ، مشددًا على أن الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين.

وأضاف البرهان: "أن الجميع متأذي من المتمردين وأنه لا سلام أو كلام معهم، ودماء السودانيين أمانة في أعناقنا ونؤكد أنه لا مكان لهولاء القتلة معنا في البلاد".

ودعا البرهان كل السودانيين للمشاركة في ختام المعركة ضد المتمردين، قائلا:"الحرب لن تنتهي إلا بنهاية المتمردين ولا وساطة ولا كلام إلا بتركهم السلاح".

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، على أنه لا سلام مع هؤلاء المجرمين ولا مكان لهم في السودان ويجب عليهم إلقاء السلاح.

