إندونيسيا تعتزم إرسال 20 ألف جندي لقطاع غزة

كتب : مصراوي

03:22 م 14/11/2025

الجيش الإندونيسي

وكالات

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي جعفري شمس الدين، اليوم الجمعة، أن بلاده تعد 20 ألف جندي لإرسالهم إلى قطاع غزة لتولي مهام تتعلق بالصحة والبناء خلال عملية حفظ السلام المقررة في القطاع، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال شمس الدين، إن القوة ستشمل أطباء ومهندسين لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وبناء البنى التحتية الرئيسية اللازمة للحياة اليومية في القطاع.

وتعد إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، من بين الدول التي ناقشت الولايات المتحدة معها خطط نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، والتي تشمل أذربيجان ومصر وقطر.

والأسبوع الماضي، أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، أن الولايات المتحدة أعدت مسودة لإنشاء هذه القوة التي من شأنها أن تسمح لها "باستخدام كل التدابير الضرورية" لنزع السلاح في غزة، وتأمين حدودها، وحماية المدنيين وتوصيل المساعدات، ودعم قوة الشرطة الفلسطينية التي تم تدريبها حديثًا.

أخبار

