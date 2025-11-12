وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إنه تشرف بلقاء قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أنه كان لقاء مهما للغاية.

وأشار عبد العاطي، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إلى أنه نقل تحيات وتقدير وتضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السودان شعبا وقيادة إلى البرهان.

وأضاف: "كما نقلت لها أيضا دعمنا الكامل للسودان الشقيق، والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على دعمنا الكامل لمؤسسات الدولة الوطنية السودانية، ومن بينها بطبيعة الحال القوات المسلحة والجيش الوطني السوداني، أي أنني تعرفت من الرئيس البرهان على الأوضاع الميدانية على الأرض".

وتابع: "نتابع طبعا كل التطورات الموجودة على أرض الواقع هنا داخل السودان، ونشدد على الرفض الكامل لأي مخططات للتقسيم، ونقدم كل الدعم للشعب السوداني الشقيق، وللقيادة السودانية في هذه المرحلة الدقيقة، هدفنا الأول هو الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، بالتأكيد. ووقف كل هذه الفظائع التي ترتكب بحق".