إعلان

فرنسا.. بدء محاكمة زعيم متمردي الكونغو السابق لومبالا في ارتكاب فظائع حرب

كتب : مصراوي

06:22 م 12/11/2025

زعيم متمردي الكونغو السابق لومبالا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

بدأت في باريس، اليوم الأربعاء، محاكمة زعيم المتمردين الكونغولي السابق روجر لومبالا على خلفية فظائع تم ارتكابها قبل عقدين إبان حرب الكونغو الثانية.

ويواجه لومبالا اتهامات بـ "بالتآمر الإجرامي للإعداد لجرائم ضد الإنسانية" و"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" أثناء الصراع الذي استمر من 1998 إلى 2003.

ومن المتوقع أن يصدر حكم يوم 19 ديسمبر المقبل عقب المحاكمة في المحكمة الجنائية بباريس.

وكان لومبالا صاحب الـ67 عاما زعيم التجمع الكونجولي من أجل الديمقراطية الوطنية، جماعة متمردة مدعومة من أوغندا المجاورة وتواجه اتهامات بارتكاب فظائع ضد المدنيين، خاصة استهداف الأقليتين العرقيتين ناندي وبامبوتي بشرق الكونغو الديمقراطية خلال عامي 2002 و2003.

وأفادت تقارير أممية بأن الجماعة ارتكبت أعمال تعذيب ونفذت عمليات إعدام واغتصاب، وأعمال قسرية والاسترقاق الجنسي.

سبب المحاكمة في فرنسا

تجري محاكمة زعيم المتمردين الكونغولي السابق روجر لومبالا في فرنسا بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح لبعض الدول بمقاضاة أخطر الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهمين أو الضحايا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زعيم متمردي الكونغو السابق لومبالا محاكمة زعيم متمردي الكونغو باريس روجر لومبالا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت