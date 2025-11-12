(أ ب)

بدأت في باريس، اليوم الأربعاء، محاكمة زعيم المتمردين الكونغولي السابق روجر لومبالا على خلفية فظائع تم ارتكابها قبل عقدين إبان حرب الكونغو الثانية.

ويواجه لومبالا اتهامات بـ "بالتآمر الإجرامي للإعداد لجرائم ضد الإنسانية" و"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" أثناء الصراع الذي استمر من 1998 إلى 2003.

ومن المتوقع أن يصدر حكم يوم 19 ديسمبر المقبل عقب المحاكمة في المحكمة الجنائية بباريس.

وكان لومبالا صاحب الـ67 عاما زعيم التجمع الكونجولي من أجل الديمقراطية الوطنية، جماعة متمردة مدعومة من أوغندا المجاورة وتواجه اتهامات بارتكاب فظائع ضد المدنيين، خاصة استهداف الأقليتين العرقيتين ناندي وبامبوتي بشرق الكونغو الديمقراطية خلال عامي 2002 و2003.

وأفادت تقارير أممية بأن الجماعة ارتكبت أعمال تعذيب ونفذت عمليات إعدام واغتصاب، وأعمال قسرية والاسترقاق الجنسي.

سبب المحاكمة في فرنسا

تجري محاكمة زعيم المتمردين الكونغولي السابق روجر لومبالا في فرنسا بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، الذي يسمح لبعض الدول بمقاضاة أخطر الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهمين أو الضحايا.