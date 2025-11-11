إعلان

أحمد الشرع: السلطات السورية ما زالت تسعى لمحاسبة الأسد

كتب : مصراوي

02:43 ص 11/11/2025

بشار الأسد

وكالات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، على ضرورة محاسبة بشار الأسد.

وقال الشرع الذي قام بزيارة تاريخية للبيت الأبيض، خلال المقابلة أنه: "يجب أن تسود العدالة لقد أنشأنا لجنة للعدالة بهدف محاسبة جميع من تورطوا في الجرائم التي ارتكبت، بما في ذلك بشار الأسد".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه صحفيين من دول عربية، أن بشار الأسد وأفراد عائلته يقيمون في روسيا لأسباب إنسانية بحتة، نظرا لوجود تهديد مباشر على حياته لو بقي في وطنه.

يذكر أن فصائل المعارضة المسلحة شنت في أواخر نوفمبر 2024 هجوما واسع النطاق على مواقع الجيش السوري، وسيطرت على دمشق في 8 ديسمبر، ما دفع الأسد إلى التنحي عن منصبه ومغادرة البلاد.

ومنذ ذلك الحين، أصبح أحمد الشرع الرئيس الفعلي لسوريا، وأعلن في 29 يناير 2025 توليه منصب الرئيس خلال فترة انتقالية قال إنها ستستمر من أربع إلى خمس سنوات، وفقا لروسيا اليوم.

بشار الأسد محاسبة بشار الأسد الرئيس السوري الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تفاوض سوريا مع إسرائيل سوريا جزء كبير من الشرق الأوسط تعزيز العلاقات بين سوريا وأمريكا

فيديو قد يعجبك:



