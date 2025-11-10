بيروت- (د ب أ)

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الإثنين، منطقة الضهور في خراج بلدة الحميري بجنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية "استهدفت أرضاً مفتوحة في منطقة الضهور خراج بلدة الحميري في قضاء صور، من دون وقوع إصابات".

وكان شخص قد قُتل إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، سيارة على اوتوستراد بلدتي الصرفند-البيسارية في جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة البيسارية قضاء صيدا أدت إلى استشهاد مواطن".

وفجرت قوة إسرائيلية عند الأولى من بعد منتصف الليل، ثلاثة منازل في بلدة حولا–قضاء مرجعيون تعود لأشقاء من آل شحيمي، بحسب" الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.