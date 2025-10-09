بن غفير: نتنياهو تعهد لي بتفكيك حماس

وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قوله: "سعداء بإطلاق سراح جميع الأسرى لكننا سنصوت ضد إطلاق سراح القتلة"، وفق وصفه.

وأضاف بن غفير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد له بتفكيك حماس، مهددًا "وإذا لم يحدث ذلك فسنفكك الحكومة".

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله، إنه سيصوت ضد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر، إن الاتفاق سيمر في اجتماع الحكومة اليوم الخميس، رغم معارضة سموتريتش، ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.