الرئيس الفرنسي: اتفاق غزة يجب أن يتبعه حل الدولتين

(د ب أ)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، مجددا دعمه لحل الدولتين في افتتاح مؤتمر دولي حول الصراع في الشرق الأوسط، محذرًا في نفس الوقت من إقامة المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشار ماكرون في باريس مساء اليوم الخميس، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حدد مسارًا طموحًا نحو اتفاق إقليمي شامل.

وتوصلت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى اتفاق أولي في وقت سابق اليوم الخميس، كجزء من الجهود لإنهاء الصراع في غزة.

وقال ماكرون: "هذا الالتزام حاسم، ونحن هنا لدعم هذه الرؤية، وبشكل رئيسي وقف إطلاق نار دائم واستقرار في قطاع غزة، الذي يمكن أن يوفر الأمن للجميع من خلال حل سياسي قائم على دولة فلسطينية، وفي نهاية المطاف ، تحقيق التعايش السلمي في المنطقة".

وشدد ماكرون على أنه لتحقيق هذا، يجب القيام بأعمال تحضيرية لإقامة حكم في غزة يشمل السلطة الفلسطينية بالكامل ولكن يستبعد حماس تمامًا.

وحذر ماكرون من أن المساعدات الإنسانية قصيرة المدى وحدها لن تكفي، مضيفا،:" يجب علينا دعم السلطة الفلسطينية على الفور، حيث تواجه أزمة مالية شديدة، وذلك لتحقيق استقرار حكمها، وتقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على الأمن."

كما حذر الرئيس الفرنسي إسرائيل من بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، قائلاً، إن :" تسارع بناء المستوطنات في الضفة الغربية يشكل تهديدًا وجوديًا لدولة فلسطين".

وأكد ماكرون أنه :" ليس فقط غير مقبول ومخالف للقانون الدولي فحسب، ولكنه كذلك يغذي التوتر والعنف وعدم الاستقرار".

وأضاف ماكرون أنه ليست هناك حاجة لخلق صراع آخر بجانب الصراع الذي يتم معالجته حاليا.