حماس تُعلن توصلها إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة



وكالات

أعلنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان، إنه تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وأضاف البيان: "نقدّر عاليا جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا ، كما نثمّن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".

ودعا البيان الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه، وفقا لسكاي نيوز.