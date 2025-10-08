ترامب يطالب بسجن حاكم إلينوي وعمدة شيكاغو

(أ ف ب)قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب سجن حاكم إلينوي وعمدة شيكاغو، وكلاهما ديمقراطيان، لأنهما يعارضان نشره لقوات الحرس الوطني في حملته على الهجرة والجريمة في ثالث أكبر مدينة في البلاد.



وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء، أن رئيس البلدية براندون جونسون والحاكم جي بي بريتزكر يجب أن يكونا في السجن لفشلهم في حماية ضباط الجليد! لقد كانت إشارة إلى الولايات المتحدة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك".