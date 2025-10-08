إعلان

ترامب يطالب بسجن حاكم إلينوي وعمدة شيكاغو

كتب : مصراوي

08:44 م 08/10/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ف ب)قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب سجن حاكم إلينوي وعمدة شيكاغو، وكلاهما ديمقراطيان، لأنهما يعارضان نشره لقوات الحرس الوطني في حملته على الهجرة والجريمة في ثالث أكبر مدينة في البلاد.


وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء، أن رئيس البلدية براندون جونسون والحاكم جي بي بريتزكر يجب أن يكونا في السجن لفشلهم في حماية ضباط الجليد! لقد كانت إشارة إلى الولايات المتحدة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب يطالب بسجن حاكم إلينوي ترامب يطالب بسجن عمدة شيكاغو دونالد ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان