ستارمر يدين هجوم الحرق العمد على مسجد في بلدة ساحلية ببريطانيا

(أ ب)

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الإثنين، هجوم الحرق العمد على مسجد في بلدة ساحلية إنجليزية، والذي تحقق فيه الشرطة باعتبارها جريمة كراهية، ولم يسفر الهجوم عن إصابة أحد.

وجاء الحريق الذي وقع ليلة السبت بعد يومين من مقتل رجلين عندما هاجم شخص بسكين كنيس يهودي في مدينة مانشستر في أقدس يوم في السنة اليهودية، وهو ما وصفته السلطات بأنه "هجوم إرهابي".

وأصيب أحد الضحايا في واقعة كنيس يهودي، بالرصاص عن طريق الخطأ من جانب ضابط مسلح بينما كان هو ومجموعة أخرى من اليهود يتحصنون في الكنيس لمنع المهاجم من الدخول.

وقال المتحدث باسم ستارمر إن رئيس الوزراء "أصيب بصدمة من هجوم الحرق العمد في بيسهافين".

وأكد المتحدث "كما قال وزير الداخلية، الهجمات ضد المسلمين البريطانيين هي هجمات ضد جميع البريطانيين وهذا البلد نفسه".

وأضاف أن "الكراهية ضد المسلمين ليس لها مكان في بريطانيا"، حيث تتعامل الشرطة البريطانية مع واقعة اندلاع حريق ألحق ضررا بمسجد على أنها جريمة كراهية.