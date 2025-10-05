سيناتور أمريكي يطالب بالإفراج عن مواطنيه المعتقلين في أسطول الصمود

وكالات

طالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، من الإدارة الأمريكية مطالبة إسرائيل بالإفراج عن جميع الأمريكيين المعتقلين في تل أبيب لمشاركتهم في أسطول الصمود.

وقال السيناتور، خلال تصريحات إعلامية اليوم لأحد، أنه يجب على أمريكا المطالبة بالإفراج عن جميع الأمريكيين المعتقلين لمشاركتهم في أسطول الصمود.

وتواجه إسرائيل اتهامات بإساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي الذين اعتقلتهم قواتها بعد اعتراض السفن المحملة بمساعدات إنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج أبلغت السلطات السويدية تعرضها لمعاملة "قاسية ومهينة" داخل أحد السجون الإسرائيلية، عقب احتجازها مع عدد من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي.

وبحسب رسالة بريد إلكتروني أرسلتها وزارة الخارجية السويدية إلى مقربين من ثونبرج، واطلعت عليها الصحيفة، فإن مسؤولًا زارها في السجن أكد أنها احتُجزت داخل زنزانة مليئة ببقّ الفراش، وتعاني نقصًا حادًا في الماء والطعام.

وأضافت الرسالة: "تمكنت السفارة من مقابلتها، وأبلغتنا بإصابتها بالجفاف لعدم حصولها على كميات كافية من المياه والطعام، كما ظهرت عليها أعراض طفح جلدي يُرجّح أنه ناتج عن بقّ الفراش، وأشارت إلى أنها أُجبرت على الجلوس لفترات طويلة على أسطح صلبة".

وأشار المسؤول إلى أن محتجزًا آخر أبلغ سفارة بلاده بأنه شاهد ثونبرج تُجبر على رفع أعلام أثناء تصويرها، وهو ما أكد صحته ناشطان آخران من المشاركين في الأسطول، أُفرج عنهما يوم السبت.