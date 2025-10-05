المستشار الألماني لـ نتنياهو: خطة ترامب أفضل فرصة لتحرير الأسرى

وكالات

أفادت وكالة رويترز، بأن المستشار الألماني فريدرش ميرتس، أجرى اتصالا هاتفيًا اليوم الأحد، مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وصف ميرتس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، بأنها أفضل فرصة لتحرير الأسرى وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد المستشار الألماني خلال المكالمة مع نتنياهو، بالانسحاب المعلن لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، مؤكدًا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المستشار الألماني لرئيس حكومة الاحتلال، "إنه يجب أن تؤدي المحادثات في مصر إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية والإفراج الفوري عن الأسرى والوصول الكامل إلى المساعدات الإنسانية ونزع سلاح حماس".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق بين إسرائيل وحماس، مضيفًا "سنعرف سريعًا إن كانت حماس جادة أم لا".

وأشار إلى أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، مضيفًا: "لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عنه.

وقال روبيو بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين: "نريد إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن"، مؤكدًا أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب "لن تكون سهلة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي عند سؤاله عما إذا كانت هذه هي نهاية حرب غزة: ليس بعد إذ لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به"، معربًا عن أمله الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.