أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار بمنطقة سياحية

وكالات

قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن مسلحين بدآ مساء السبت في إطلاق النار على بعضهما في منطقة مزدحمة في وسط مدينة ألاباما عاصمة الولاية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

وأشار قائد شرطة مونتجمري، جيمس جرابويز، إلى أن 3 مصابين نُقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات تهدد الحياة، موضحا أنه تم استدعاء الشرطة في الساعة الـ11:30 مساء بسبب إطلاق نار جماعي.

وقال جرابويز للصحفيين: "كان هناك طرفان يطلقان النار على بعضهما وسط حشد من الناس"، مضيفا أن مُطلقي النار "لم يهتما بالأشخاص من حولهم عندما فعلا ذلك".

وأوضح قائد الشرطة، أن المحققين كانوا يفحصون الأدلة ويستجوبون المشتبه بهم المحتملين، رغم عدم توجيه اتهامات لأي شخص بعينه في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأكد جرابويز، أن الشرطة ستقوم بكل ما هو ضروري لجمع الأدلة وملاحقة المتورطين.

ووقع الحادث خلال ليلة مزدحمة بالمنطقة السياحية بمدينة ألاباما، بعد وقت قصير من مباراة كرة قدم بين جامعة توسكيجي وكلية مورهاوس.