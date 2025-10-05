ليتوانيا.. مطار فيلنيوس يستأنف رحلاته بعد إغلاق مجاله الجوي ليلا

فيلنيوس - (د ب أ)

استأنف مطار فيلنيوس في ليتوانيا رحلاته وعملياته بشكل كامل صباح اليوم الأحد، بعد إغلاق المجال الجوي فوقه بصورة مؤقتة ليلا بسبب "احتمالية تحليق سلسلة من البالونات" باتجاه المطار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن المطار القول، إنه قد تحدث تأخيرات في الرحلات على مدار اليوم، بسبب تعطل عمليات تناوب الطواقم والطائرات، بحسب ما ورد في آخر تحديث للمطار تم نشره على منصة "فيسبوك".

وتأثرت نحو 30 رحلة جوية ونحو 6000 مسافر بالقيود التي كانت مفروضة لفترة مؤقتة.

وأعيد فتح المجال الجوي عند حوالي الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي.