القسّام: استهدفنا "أباتشي" إسرائيلية بصاروخ "سام 7" شمال مدينة غزة

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، إنها استهدفت مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام7" شمال مدينة غزة بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين يوم 25 سبتمبر الماضي.

في ذلك اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صاروخ من مدينة غزة بنحو مروحية عسكرية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى عملية استهداف المروحية العسكرية باءت بالفشل، مؤكدا أنه لم تلحق أضرار بالمروحية كما لم تقع أي إصابات في الحادث.

وأظهرت لقطات نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المروحية وهي تحلق أثناء ظهور صاروخ أخطأها.

وظهرت المروحية وهي تطلق الشعلات الضوئية لتضليل الصاروخ في حال كان حراريا.