فريق التفاوض الإسرائيلي يستعد للمغادرة لإجراء محادثات بشأن خطة ترامب

وكالات

أمرت هيئة التفاوض الإسرائيلية الفريق التفاوضي بالاستعداد لإرسال وفد لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وتأتي هذه الخطوة بعدما أوقفت القوات الإسرائيلية عملياتها الهجومية في غزة، وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة "للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".

وذكرت قناة "كان"، أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يقومون بإعداد قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين كجزء من الصفقة.

ولم يذكر التقرير مكان إجراء المفاوضات.

والليلة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حماس "مستعدة للسلام الدائم"، مطالبًا إسرائيل لأول مرة بوقف الضربات في غزة على الفور.

وجاءت رسالة ترامب بعد وقت قصير من إعلان حماس أنها قدمت ردها، الذي رحبت فيه بأجزاء من الاقتراح الأمريكي، ولكن الحركة وضعت ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين.