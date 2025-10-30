الدفاع الروسية: إسقاط 170 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 170 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاعات الجوية واعترضت 170 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية دمرت "48 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و16 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و15 فوق مقاطعة كالوجا، و14 فوق مقاطعة روستوف، وعشر فوق مقاطعة كورسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.