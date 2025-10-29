وكالات

استشهد 65 فلسطينيا، بينما أصيب عشرات آخرون، منذ مساء أمس الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وطال القصف مدينتي غزة وخان يونس ومخيمي النصيرات والبريج، إذ انتشلت جثامين 18 شهيدا إثر قصف منازل في حيي الصبرة واليرموك وشارع الجلاء ومخيم الشاطىء ومناطق في شمال القطاع.

وفي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، تم انتشال 7 شهداء بينهم طفلان جراء استهداف الاحتلال سيارة في وسط المدينة.

وفي وسط القطاع، استشهد 23 فلسطينيا جراء قصف استهدف منزلين وخيمة نازحين في مخيمي النصيرات والبريج.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة السطري بمحيط مدرسة الفلاح بحيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كان وزير الجيش يسرائيل كاتس، قد توعد أمس، أن تدفع حركة حماس ثمنا باهظا على ما وصفه بهجومها ضد الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة وخرقها للاتفاق المتعلق بإعادة جثامين المحتجزين القتلى، مضيفا أن الهجوم يمثل تجاوزا لخط أحمر واضح، وفقا للغد.