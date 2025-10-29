63 شهيدًا منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة



وكالات

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، استشهاد 63 شخصا وجرح العشرات، منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما استهداف مدينتي غزة وخان يونس.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها على أنحاء عدة في القطاع مساء الثلاثاء، بعدما اتهمت حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجيش بتنفيذ ضربات، كما اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع "ثمن باهظ".

وجاء توجيه نتنياهو في ختام المشاورات الأمنية التي أجراها، الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في إدارته، لبحث خطوات إسرائيل في مواجهة ما تصفها بـ"انتهاكات حماس".

كما كشفت هيئة البث عن مصدر قوله: "إسرائيل قررت توسيع المنطقة التي تسيطر عليها في قطاع غزة".

في المقابل، قالت الحركة إن إسرائيل ترتكب "خروقات" للهدنة، وأعلنت إرجاء عملية تسليم جثة رهينة كانت مقررة مساء الثلاثاء.

لكن الرئيس دونالد ترامب قال: إن وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة "ليس في خطر"، وفقا لسكاي نيوز.