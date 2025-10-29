20 شهيدًا جراء اعتداءات الاحتلال على شمال ووسط وجنوب غزة



وكالات

ارتفع عددا شهداء الغارات الإسرائيلية على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة إلى 20 شهيدا.

وأعلن مستشفى ناصر استقبال جثامين 7 شهداء جراء غارتين منفصلتين للاحتلال على حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

واستشهدت طفلة جراء استهداف الاحتلال منزلا لإحدى العائلات في شارع اليرموك بمدينة غزة.

كما ارتقى شهيدان من بينهم طفل بجانب إصابة 10 أشخاص في استهداف شقة سكنية في منطقة حي الامل غرب خان يونس.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، عددا من القذائف نحو ساحل جنوب مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إنه تم انتشال 4 شهداء نتيجة قصف استهدف منزلًا يسكنه مدنيون لعائلة البنا في حي الصبرة جنوبي غزة، حيث شمل الشهداء 3 نساء ورجل.

كما تم انتشال 5 شهداء نُقلوا إلى مستشفى الأمل في خان يونس، بعد تعرض مركبة مدنية للقصف في شارع القسام، وكان من بينهم رجلان وامرأة وطفلان.

وسجلت إصابتان نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تأوي نازحين غرب بلدة الزوايدة في وسط قطاع غزة.

وأكد بصل، أن فرق الدفاع المدني والجهات المعنية مستمرة في جهودها الميدانية رغم الظروف الإنسانية الصعبة نتيجة القصف المستمر وقلة الإمكانات، كما تتواصل عمليات الإنقاذ لانتشال العالقين تحت الأنقاض، وفقا للغد.