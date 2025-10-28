إعلان

البيت الأبيض: رئيسة وزراء اليابان سترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

كتب : مصراوي

05:41 ص 28/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن رئيسة وزراء اليابان سترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في طوكيو لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، أن الولايات المتحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى"، في موقف يأتي في الوقت الذي تطالب فيه إدارته اليابان بتعزيز إنفاقها الدفاعي.

وقال ترامب في اجتماع مع تاكايشي: "لطالما كان لديّ حب كبير واحترام عميق لليابان، أريد أن أؤكد لكم أن هذه ستكون علاقة مميزة، نحن حليف على أعلى مستوى".

وبدورها قال تاكايشي لترامب: "أقدر بشدة التزامكم بالسلام والاستقرار العالميين"، مضيفة أن اتفاق الشرق الأوسط إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وأكدت تاكايشي، أنها تريد عصرا ذهبيا جديدا للعلاقات اليابانية-الأمريكية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته الصين.

وقال البيت الأبيض، إن واشنطن وطوكيو تخططان من خلال استخدام أدوات السياسات الاقتصادية والاستثمارات المنسقة لتحقيق تطوير متسارع لأسواق متنوعة ومرنة وعادلة للمعادن الأساسية والعناصر النادرة، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أنه "خلال 6 أشهر تعتزم طوكيو وواشنطن اتخاذ إجراءات لدعم مشاريع تهدف إلى إنتاج منتج نهائي وتسليمه إلى المشترين في البلدين والدول ذات التوجهات المماثلة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترشيح ترامب لجائزة نوبل جائزة نوبل جائزة نوبل للسلام ترامب رئيسة وزراء اليابان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

آثار الحكيم توجه رسالة مؤثرة إلى محمد سلام والرئيس السيسي عبر "مصراوي" بعد احتفالية "وطن السلام"
هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة