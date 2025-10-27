وقفات احتجاجية في موريتانيا بسبب إدارة موارد الدولة.. ما القصة؟

وقفات احتجاجية في موريتانيا - ارشيفية

(د ب أ)



نظم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا اليوم الاثنين، مظاهرة احتجاجية ضد الفساد وللمطالبة بالتصدي لاستشراء سوء تسيير وإدارة موارد الدولة.



وقال قادة الحزب إنهم قرروا تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة رفضا لتفاقم الفساد وتردي الخدمات في البلاد، تشمل العاصمة نواكشوط وعدداً من عواصم المحافظات.



وقال نائب رئيس الحزب محمد ولد محمد امبارك، خلال الوقفة إن الحكومة مسؤولة عما يجري الحديث عنه من فساد لأنها تقف وراء تعيين المتهمين بالفساد، وطالب الحكومة برفع اليد عن المؤسسات الرقابية كالبرلمان ومحكمة الحسابات لتقوم بعملها بكل حرية في وقف الفساد.



وتأتي هذه المظاهرة، بعد أيام من نشر تقرير محكمة الحسابات الذي أظهر اختلالات كبيرة وسوء إدارة لموارد الدولة وأدى إلى إقالة ثلاثين مسؤولا حكوميا وإحالتهم إلى القضاء.