وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح لأعدائها بإعادة التسلح وتشكيل خطر عليها.

وأضاف نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن إسرائيل ستواصل العمل من أجل استكمال تحقيق أهداف الحرب وإعادة بقية جثث الأسرى المحتجزين في غزة.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك.

وشدد ترامب خلال تصريحات مع مجلة تايم الأمريكية، على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدًا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".

وقال ترامب إن نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيًا فادحًا بهجومه على قطر، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع للقيام بما يجب عليهم فعله.